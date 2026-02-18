Mecânico conhecido em Taubaté e proprietário de um lava-rápido na cidade, Flávio Antônio Lopes da Silva, de 51 anos, morreu após um acidente de moto na noite de segunda-feira (16).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A colisão frontal aconteceu por volta das 19h, no km 6,9 da Rodovia Oswaldo Cruz, e envolveu a motocicleta conduzida por Flávio e um automóvel.