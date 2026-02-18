Mecânico conhecido em Taubaté e proprietário de um lava-rápido na cidade, Flávio Antônio Lopes da Silva, de 51 anos, morreu após um acidente de moto na noite de segunda-feira (16).
A colisão frontal aconteceu por volta das 19h, no km 6,9 da Rodovia Oswaldo Cruz, e envolveu a motocicleta conduzida por Flávio e um automóvel.
Equipes de resgate foram acionadas, mas a morte foi constatada ainda no local. A área foi preservada para o trabalho da perícia técnica, que irá apontar as circunstâncias e a dinâmica do acidente após a conclusão dos laudos.
Flávio havia publicado dois stories nas redes sociais pouco antes da colisão. Nas imagens, ele aparece em uma represa da região — pelas características, acredita-se que o local seja em Redenção da Serra.
Em uma das postagens, ele pilota um jetski. Em outra, registra uma foto com a paisagem ao fundo. Após a confirmação da morte, amigos passaram a compartilhar os vídeos e fotos em homenagens e mensagens de despedida.
Flávio era bastante conhecido no município pela atuação como mecânico e pelo atendimento no lava-rápido que administrava.
Nas redes sociais, clientes, amigos e familiares destacaram o perfil trabalhador e a dedicação ao serviço. A notícia da morte gerou forte comoção na cidade.
Velório e sepultamento
O velório ocorreu nesta terça-feira (17), na Funerária São Benedito, em Taubaté, e o sepultamento aconteceu em seguida, no cemitério municipal.