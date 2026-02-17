A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas no fim da tarde desta terça-feira (17), após ele ser flagrado em atitude suspeita durante patrulhamento de rotina.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A abordagem foi realizada por equipes do 1º BPM/I na Rua Joaquim Bagunha Maldos, no bairro Vila Tesouro, em São José dos Campos.
Segundo a corporação, ao ser questionado, o suspeito demonstrou nervosismo e acabou revelando informações sobre a venda de entorpecentes na região. Ele indicou que as drogas estavam escondidas em um terreno baldio próximo e admitiu participação no esquema.
Com base nas informações, os policiais foram até o ponto indicado e localizaram porções de haxixe, cocaína e maconha, além de R$ 226 em dinheiro.
O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.