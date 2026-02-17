17 de fevereiro de 2026
AÇÃO

Suspeito entrega esconderijo e acaba preso por tráfico

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação PM
Suspeito entrega esconderijo e acaba preso por tráfico
Suspeito entrega esconderijo e acaba preso por tráfico

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas no fim da tarde desta terça-feira (17), após ele ser flagrado em atitude suspeita durante patrulhamento de rotina.

A abordagem foi realizada por equipes do 1º BPM/I na Rua Joaquim Bagunha Maldos, no bairro Vila Tesouro, em São José dos Campos.

Segundo a corporação, ao ser questionado, o suspeito demonstrou nervosismo e acabou revelando informações sobre a venda de entorpecentes na região. Ele indicou que as drogas estavam escondidas em um terreno baldio próximo e admitiu participação no esquema.

Com base nas informações, os policiais foram até o ponto indicado e localizaram porções de haxixe, cocaína e maconha, além de R$ 226 em dinheiro.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

