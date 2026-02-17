A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas no fim da tarde desta terça-feira (17), após ele ser flagrado em atitude suspeita durante patrulhamento de rotina.

A abordagem foi realizada por equipes do 1º BPM/I na Rua Joaquim Bagunha Maldos, no bairro Vila Tesouro, em São José dos Campos.