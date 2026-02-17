Uma mulher de 29 anos ficou ferida após ser agredida com um golpe de facão na tarde desta terça-feira (17). O caso mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia, que atuaram no socorro à vítima e na condução do suspeito.

A ocorrência foi registrada por volta das 14h, no bairro Ipiranguinha, em Ubatuba. Segundo informações do atendimento, a vítima é moradora da região onde aconteceu a agressão.