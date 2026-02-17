17 de fevereiro de 2026
VIOLÊNCIA

Mulher de 29 anos é atacada por homem com facão no Vale

Por Da Redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação Samu
Uma mulher de 29 anos ficou ferida após ser agredida com um golpe de facão na tarde desta terça-feira (17). O caso mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia, que atuaram no socorro à vítima e na condução do suspeito.

A ocorrência foi registrada por volta das 14h, no bairro Ipiranguinha, em Ubatuba. Segundo informações do atendimento, a vítima é moradora da região onde aconteceu a agressão.

De acordo com os Bombeiros, ela sofreu um corte contuso no antebraço. Os primeiros socorros foram realizados ainda no local da ocorrência, com contenção do ferimento e estabilização do quadro clínico.

Na sequência, a mulher foi encaminhada para a Santa Casa de Ubatuba, onde permaneceu sob cuidados da equipe médica.

O homem apontado como autor da agressão foi detido e conduzido à delegacia pela equipe de policiamento que acompanhava a ocorrência. As circunstâncias e a motivação do crime serão investigadas.

