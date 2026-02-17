Uma mulher de 29 anos ficou ferida após ser agredida com um golpe de facão na tarde desta terça-feira (17). O caso mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia, que atuaram no socorro à vítima e na condução do suspeito.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ocorrência foi registrada por volta das 14h, no bairro Ipiranguinha, em Ubatuba. Segundo informações do atendimento, a vítima é moradora da região onde aconteceu a agressão.
De acordo com os Bombeiros, ela sofreu um corte contuso no antebraço. Os primeiros socorros foram realizados ainda no local da ocorrência, com contenção do ferimento e estabilização do quadro clínico.
Na sequência, a mulher foi encaminhada para a Santa Casa de Ubatuba, onde permaneceu sob cuidados da equipe médica.
O homem apontado como autor da agressão foi detido e conduzido à delegacia pela equipe de policiamento que acompanhava a ocorrência. As circunstâncias e a motivação do crime serão investigadas.