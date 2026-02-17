Duas ocorrências de trânsito registradas na mesma região mobilizaram equipes de resgate e do Samu nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (17). Os casos foram atendidos quase simultaneamente e envolveram vítimas motociclistas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As ocorrências foram registradas por volta das 5h55, na região Norte de Ilhabela, no trecho do Saco da Capela, nas proximidades do Restaurante Dedo de Moça e do Hotel Itapemar.
Segundo as informações operacionais, a primeira chamada apontava uma colisão entre carro e motocicleta, com uma vítima. Um homem, de aproximadamente 25 anos, foi socorrido inicialmente por uma equipe do Samu, que priorizou o atendimento devido à gravidade dos ferimentos.
Enquanto isso, a viatura de resgate UR-11425 foi direcionada para a segunda ocorrência registrada praticamente no mesmo ponto.
No segundo acidente, um motociclista de 29 anos perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste de sinalização.
Apesar do impacto, ele sofreu apenas escoriações no ombro esquerdo, no pé direito e na região frontal do rosto. O condutor utilizava capacete no momento da colisão.
Após os primeiros atendimentos realizados pelo Corpo de Bombeiros, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro da cidade, onde permaneceu sob cuidados médicos.