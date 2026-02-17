Duas ocorrências de trânsito registradas na mesma região mobilizaram equipes de resgate e do Samu nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (17). Os casos foram atendidos quase simultaneamente e envolveram vítimas motociclistas.

As ocorrências foram registradas por volta das 5h55, na região Norte de Ilhabela, no trecho do Saco da Capela, nas proximidades do Restaurante Dedo de Moça e do Hotel Itapemar.