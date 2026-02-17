17 de fevereiro de 2026
POLÊMICA

Turista relata intimidação com guarda-sol em praia de Ubatuba

Por Leandro Vaz | Ubatuba
Da redação
Caso repercutiu nas redes sociais
Um caso de suposta intimidação na Praia do Tenório, em Ubatuba, provocou indignação entre moradores e turistas neste Carnaval. Conforme relatos divulgados nas redes sociais, um visitante teria sido ameaçado por trabalhadores de barracas ao tentar montar seu próprio guarda-sol na faixa de areia.

Segundo informações compartilhadas pelo movimento Ubatuba Reage, o turista foi abordado e pressionado a se retirar do local sob a justificativa de que não seria permitido instalar equipamento particular nas proximidades das estruturas comerciais. A situação gerou questionamentos, uma vez que as praias no Brasil são classificadas como bens públicos de uso comum, assegurando à população o direito de frequentar e utilizar o espaço, desde que observadas as regras vigentes.

De acordo com moradores, situações semelhantes já teriam sido registradas anteriormente, sobretudo durante a alta temporada, período em que o número de visitantes na cidade aumenta de forma expressiva.

Em nota, representantes do movimento afirmaram que atitudes pontuais de intimidação não refletem a cultura caiçara, tradicionalmente associada à hospitalidade e ao respeito. Ainda assim, defenderam maior rigor na fiscalização por parte do poder público.

O caso também trouxe críticas direcionadas à atuação da Prefeitura de Ubatuba no que se refere à organização e ao controle das atividades comerciais nas praias. Até o momento, a administração municipal não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido.

