Um caso de suposta intimidação na Praia do Tenório, em Ubatuba, provocou indignação entre moradores e turistas neste Carnaval. Conforme relatos divulgados nas redes sociais, um visitante teria sido ameaçado por trabalhadores de barracas ao tentar montar seu próprio guarda-sol na faixa de areia.

Segundo informações compartilhadas pelo movimento Ubatuba Reage, o turista foi abordado e pressionado a se retirar do local sob a justificativa de que não seria permitido instalar equipamento particular nas proximidades das estruturas comerciais. A situação gerou questionamentos, uma vez que as praias no Brasil são classificadas como bens públicos de uso comum, assegurando à população o direito de frequentar e utilizar o espaço, desde que observadas as regras vigentes.

De acordo com moradores, situações semelhantes já teriam sido registradas anteriormente, sobretudo durante a alta temporada, período em que o número de visitantes na cidade aumenta de forma expressiva.