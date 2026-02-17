Uma fiscalização feita pela Guarda Civil Municipal terminou em confusão em uma adega localizada na zona sul de São José dos Campos, na madrugada do último domingo (15).
Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que agentes utilizam spray de pimenta contra pessoas que estavam no estabelecimento. Vídeos gravados por celulares também circularam nas redes sociais e registraram o som de disparos de balas de borracha durante a ação.
Tiros de borracha.
Segundo relatos de frequentadores, alguns clientes e um funcionário teriam sido atingidos pelas munições de impacto, apresentando sangramentos em diferentes partes do corpo.
A ocorrência foi registrada por volta de 0h20. De acordo com a Prefeitura de São José dos Campos, o estabelecimento funcionava fora do horário permitido pela legislação municipal e havia aglomeração de pessoas, com registro de perturbação do sossego.
O que diz a prefeitura.
Em nota, a administração municipal informou que, durante a abordagem, objetos teriam sido arremessados contra os agentes da GCM. Diante da situação, os guardas reagiram com o uso de spray de pimenta e munição de impacto controlado.
A Prefeitura afirmou ainda que não houve registro de feridos graves e que um dos envolvidos teria atingido um guarda com uma garrafa antes de fugir do local.
Ação da GCM.
Segundo a administração, a Guarda Civil Municipal atuou de forma técnica e dentro dos protocolos legais, com o objetivo de preservar a ordem pública. Os agentes permaneceram no local até aproximadamente 3h da madrugada.
O caso deve ser apurado pelas autoridades competentes.