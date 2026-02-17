Uma fiscalização feita pela Guarda Civil Municipal terminou em confusão em uma adega localizada na zona sul de São José dos Campos, na madrugada do último domingo (15).

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que agentes utilizam spray de pimenta contra pessoas que estavam no estabelecimento. Vídeos gravados por celulares também circularam nas redes sociais e registraram o som de disparos de balas de borracha durante a ação.

Tiros de borracha.