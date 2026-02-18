Um casal e o filho de 1 ano e 3 meses morreram após um incêndio atingir a residência da família no fim da madrugada. O fogo consumiu completamente o imóvel, e as vítimas não conseguiram sair a tempo.

A tragédia foi registrada em Santa Maria, na Região Central do Estado. O incêndio começou por volta das 5h, em uma casa localizada na Rua Dona Dalva, no bairro Juscelino Kubitscheck.