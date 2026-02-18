18 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
TRAGÉDIA

Incêndio em residência mata casal e filho de um ano

Por Da Redação | Santa Maria (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
Incêndio em residência mata casal e filho de um ano

Um casal e o filho de 1 ano e 3 meses morreram após um incêndio atingir a residência da família no fim da madrugada. O fogo consumiu completamente o imóvel, e as vítimas não conseguiram sair a tempo.

A tragédia foi registrada em Santa Maria, na Região Central do Estado. O incêndio começou por volta das 5h, em uma casa localizada na Rua Dona Dalva, no bairro Juscelino Kubitscheck.

Morreram no local Jéssica da Silva Brazeiro, de 32 anos, Gabriel Machado de Souza, de 26, e o filho do casal, Ravi, de 1 ano e 3 meses. As identidades foram confirmadas por familiares e pela polícia.

A família informou que o casal deixa outro filho, de 9 anos. O menino não estava na residência no momento do incêndio, pois se encontrava na casa da avó, em outra cidade.

Segundo a Brigada Militar, o imóvel ficava em uma área de ocupação e foi totalmente destruído pelas chamas.

Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no combate ao fogo, enquanto a área foi isolada para o trabalho da perícia.

De acordo com a análise inicial, o nível de destruição do imóvel dificultou a identificação da causa do incêndio, que ainda será investigada.

