Uma mulher de 31 anos foi assassinada pelo ex-companheiro após ser atacada com um golpe de estrangulamento conhecido como “mata-leão”. O crime ocorreu no domingo (15), e o suspeito confessou a autoria após se apresentar à polícia.

O caso foi registrado em Itu, no interior paulista. A vítima foi identificada como Pâmela Larissa Duarte.