Uma mulher de 31 anos foi assassinada pelo ex-companheiro após ser atacada com um golpe de estrangulamento conhecido como “mata-leão”. O crime ocorreu no domingo (15), e o suspeito confessou a autoria após se apresentar à polícia.
O caso foi registrado em Itu, no interior paulista. A vítima foi identificada como Pâmela Larissa Duarte.
De acordo com informações da Polícia Militar, o autor, de 28 anos, não aceitava o fim do relacionamento. Ele teria encontrado a ex-companheira e a surpreendido com o golpe.
Pâmela chegou a ser socorrida ainda no local, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos.
Após o crime, o homem se apresentou na delegacia do município, onde confessou o assassinato. Equipes policiais realizaram diligências e seguem apurando detalhes para esclarecer completamente a dinâmica dos fatos.