Uma mulher de 23 anos foi encontrada morta dentro da própria residência, com marcas de violência pelo corpo. O caso é investigado como feminicídio após o companheiro da vítima acionar a polícia e apresentar versões consideradas inconsistentes.
O crime foi registrado na Quadra 105 do Recanto das Emas, no Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, foi o próprio marido quem ligou para a 27ª Delegacia de Polícia, na manhã desta terça-feira (17), informando a situação encontrada no imóvel onde o casal vivia.
Informações preliminares da investigação indicam que a morte pode ter ocorrido entre a noite de segunda-feira e a madrugada de terça. Em depoimento, o homem afirmou não saber explicar o que teria acontecido com a esposa.
Outro ponto que levantou suspeitas, segundo os investigadores, foi o fato de a casa ficar próxima a uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Ainda assim, ele não procurou socorro no batalhão.
Diante das contradições apresentadas e das lesões aparentes identificadas no corpo da vítima, a ocorrência passou a ser tratada como feminicídio.
A apuração também aponta que tanto a jovem quanto o companheiro são naturais do Piauí, mas moravam há anos em Brasília. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.