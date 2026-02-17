Uma mulher de 23 anos foi encontrada morta dentro da própria residência, com marcas de violência pelo corpo. O caso é investigado como feminicídio após o companheiro da vítima acionar a polícia e apresentar versões consideradas inconsistentes.

O crime foi registrado na Quadra 105 do Recanto das Emas, no Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, foi o próprio marido quem ligou para a 27ª Delegacia de Polícia, na manhã desta terça-feira (17), informando a situação encontrada no imóvel onde o casal vivia.