Um homem foragido da Justiça por furto foi preso pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (17), após tentar enganar policiais usando o nome do próprio irmão durante uma abordagem na região central de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a PM, a prisão foi realizada por equipes do 1º BPM/I durante patrulhamento de rotina pela Rua Eugênio Bonadio, por volta das 8h.