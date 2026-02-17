Um homem foragido da Justiça por furto foi preso pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (17), após tentar enganar policiais usando o nome do próprio irmão durante uma abordagem na região central de São José dos Campos.
Segundo a PM, a prisão foi realizada por equipes do 1º BPM/I durante patrulhamento de rotina pela Rua Eugênio Bonadio, por volta das 8h.
Os policiais desconfiaram da atitude suspeita do homem e decidiram realizar a abordagem. Durante a identificação, ele apresentou um nome falso e demonstrou nervosismo ao fornecer os dados pessoais.
Diante das contradições, a equipe fez uma pesquisa mais detalhada e constatou que o abordado tinha um irmão foragido pelo artigo 155 do Código Penal, que trata do crime de furto.
Na sequência da verificação, os policiais confirmaram que o suspeito era, na verdade, o procurado pela Justiça e que havia mentido a identidade justamente para evitar a prisão. Pressionado, ele acabou confessando o verdadeiro nome.
O criminoso recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.
De acordo com a polícia, ele ainda tem mais de quatro anos de pena a cumprir em regime fechado.