O TCC (Taubaté Country Club), lamentou a morte do associado Gilberto Ferreira Neves durante atividade na academia do clube. Em nota, destacou o atendimento imediato prestado ao frequentador após ele passar mal nas dependências da academia, na tarde desta terça-feira (17).

Segundo o clube, médicos que estavam no local iniciaram rapidamente os primeiros socorros. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado na sequência e deu continuidade aos procedimentos de reanimação, mas, apesar dos esforços das equipes, o associado não resistiu.