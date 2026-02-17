O TCC (Taubaté Country Club), lamentou a morte do associado Gilberto Ferreira Neves durante atividade na academia do clube. Em nota, destacou o atendimento imediato prestado ao frequentador após ele passar mal nas dependências da academia, na tarde desta terça-feira (17).
Segundo o clube, médicos que estavam no local iniciaram rapidamente os primeiros socorros. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado na sequência e deu continuidade aos procedimentos de reanimação, mas, apesar dos esforços das equipes, o associado não resistiu.
Gilberto Ferreira Neves, conhecido como Giba, era frequentador assíduo do clube e participava das atividades esportivas e sociais.
O caso ocorreu na unidade do TCC localizada na região central de Taubaté. De acordo com a instituição, todos os protocolos de emergência foram adotados assim que o associado apresentou o mal súbito, e os órgãos competentes foram comunicados para as providências cabíveis.
Na nota, a direção também manifestou solidariedade. “Neste momento de dor, manifestamos nossa mais sincera solidariedade aos familiares e amigos”, declarou o clube.
A notícia provocou comoção entre associados e moradores da cidade. Nas redes sociais do TCC, amigos publicaram mensagens de despedida e homenagens a Giba, lembrado pela convivência ativa no ambiente do clube.