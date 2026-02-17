Uma mulher de aproximadamente 40 anos foi morta a facadas na madrugada desta terça-feira (17) em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo.

Antes de morrer, ela teria pedido socorro em via pública, segundo informações registradas pela Polícia Civil.

O crime aconteceu por volta da 1h35, na Rua José Benedito dos Santos, no bairro Jaraguazinho. A ocorrência foi atendida por policiais militares após acionamento via Copom, com a informação de que uma pessoa estaria caída na rua depois de ser atingida por golpes de arma branca.

Vítima foi encontrada com ferimentos nas costas