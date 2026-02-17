Uma mulher de aproximadamente 40 anos foi morta a facadas na madrugada desta terça-feira (17) em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo.
Antes de morrer, ela teria pedido socorro em via pública, segundo informações registradas pela Polícia Civil.
O crime aconteceu por volta da 1h35, na Rua José Benedito dos Santos, no bairro Jaraguazinho. A ocorrência foi atendida por policiais militares após acionamento via Copom, com a informação de que uma pessoa estaria caída na rua depois de ser atingida por golpes de arma branca.
Vítima foi encontrada com ferimentos nas costas
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a mulher caída ao solo, com ferimentos perfurocortantes na região dorsal. De acordo com o boletim de ocorrência, foram constatados três golpes de faca, sendo dois do lado direito e dois do lado esquerdo das costas, com intenso sangramento.
Até o fechamento do registro policial, a vítima não havia sido formalmente identificada. Ela foi descrita como mulher de cútis preta, aparentando cerca de 40 anos.
Uma equipe do Samu foi acionada e o médico responsável constatou o óbito ainda no local.
Perícia e investigação
A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica do Instituto de Criminalística. Segundo o registro, não foram localizadas cápsulas, projéteis ou outros vestígios balísticos nas imediações, o que reforça a suspeita de homicídio cometido com arma branca.
Também não foram identificadas testemunhas presenciais no momento inicial da ocorrência.
A delegada responsável e equipe de investigadores estiveram no local e acompanham o caso, que foi registrado como homicídio consumado (artigo 121 do Código Penal). A autoria ainda é desconhecida.
Câmeras de segurança podem ajudar
Durante a averiguação preliminar, policiais identificaram a existência de câmeras de segurança nas proximidades do crime. As imagens devem ser solicitadas e analisadas para auxiliar na identificação do autor.
O corpo foi removido após liberação da perícia, e o caso segue sob investigação da Delegacia de Caraguatatuba.