A madrugada desta segunda-feira (16) foi marcada por tumulto, som alto e registros de brigas durante a realização de um chamado “fluxo” nas imediações da Santa Casa de Ubatuba, no Litoral Norte.

Segundo relatos de moradores, a movimentação começou ainda durante a madrugada na rua Salvador Corrêa e se estendeu até depois das 5h. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram grande aglomeração de pessoas na via, veículos com som em alto volume e confusões envolvendo frequentadores do evento informal.

