Um motociclista de 51 anos morreu na noite de segunda-feira (16/02) após uma colisão frontal na Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em Taubaté. A vítima foi identificada como Flávio Antônio Lopes da Silva, mecânico conhecido na cidade e proprietário de um lava-rápido.
Segundo informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 19h, no km 6,9 da rodovia, e envolveu um automóvel e a motocicleta conduzida por Flávio.
O local foi preservado para o trabalho da perícia, que deve apontar a dinâmica da colisão após a conclusão dos laudos técnicos.
Motociclista publicou stories antes do acidente
De acordo com apuração da reportagem, Flávio havia publicado dois stories nas redes sociais pouco antes do acidente.
Nas imagens, ele aparece em uma represa da região (pelas características, acredita-se que o local seja em Redenção da Serra).
Em uma das postagens, ele surge pilotando um jetski. Em outra, fez uma foto com a represa ao fundo. Amigos e conhecidos passaram a compartilhar as imagens após a confirmação da morte, lamentando a perda repentina.
A morte foi constatada ainda no local do acidente.
Quem era Flávio Antônio Lopes da Silva
Flávio era bastante conhecido em Taubaté pela atuação como mecânico e pelo atendimento no lava-rápido que mantinha na cidade.
Nas redes sociais, diversas mensagens de pesar destacaram seu perfil trabalhador e a rotina dedicada ao serviço.
A notícia da morte gerou forte comoção entre familiares, amigos e clientes.
Velório e sepultamento
O velório acontece nesta terça-feira (17/02), na Funerária São Benedito, em Taubaté. O sepultamento está previsto para as 16h30, no Cemitério Municipal de Taubaté.