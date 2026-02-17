Um motociclista de 51 anos morreu na noite de segunda-feira (16/02) após uma colisão frontal na Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em Taubaté. A vítima foi identificada como Flávio Antônio Lopes da Silva, mecânico conhecido na cidade e proprietário de um lava-rápido.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 19h, no km 6,9 da rodovia, e envolveu um automóvel e a motocicleta conduzida por Flávio.

O local foi preservado para o trabalho da perícia, que deve apontar a dinâmica da colisão após a conclusão dos laudos técnicos.

Motociclista publicou stories antes do acidente