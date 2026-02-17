17 de fevereiro de 2026
INCIDENTE

Pane mecânica causa incêndio em veículo em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
Um automóvel foi consumido pelo fogo após uma pane mecânica na rua Cidadão Prestante José Marcondes Domiciano, em Taubaté.

O incidente ocorreu na manhã desta terça-feira (17) e não houve feridos.

Segundo informações iniciais, o motorista percebeu sinais de falha mecânica e o início das chamas. Ele saiu rapidamente do carro antes de que o incêndio tomasse grandes proporções.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e se depararam com as chamas em toda a estrutura do veículo. Após extinguir o fogo e realizar o rescaldo, a área foi deixada em segurança pela guarnição.

