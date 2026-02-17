Um automóvel foi consumido pelo fogo após uma pane mecânica na rua Cidadão Prestante José Marcondes Domiciano, em Taubaté.

O incidente ocorreu na manhã desta terça-feira (17) e não houve feridos.

