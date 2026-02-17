17 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FLAGRANTE

Adolescente é apreendido por tráfico após denúncia de moradores

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/23º BPM-I
Apreensões da PM com adolescente em Cruzeiro
Apreensões da PM com adolescente em Cruzeiro

A Polícia Militar apreendeu um adolescente por tráfico de drogas no bairro Vila Bionde, em Cruzeiro.

A ação foi realizada por policiais do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), na noite desta segunda-feira (16) após denúncia de comercialização de entorpecentes em via pública.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao chegarem ao local indicado, os policiais localizaram o jovem e realizaram a abordagem.

Durante a busca pessoal, foram encontrados diversos eppendorfs contendo uma substância branca com características parecidas com as da cocaína.

Diante do flagrante, o adolescente foi conduzido ao plantão policial da cidade, onde a ocorrência foi registrada.

O material ilícito foi apreendido e o jovem permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários