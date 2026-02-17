A Polícia Militar apreendeu um adolescente por tráfico de drogas no bairro Vila Bionde, em Cruzeiro.
A ação foi realizada por policiais do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), na noite desta segunda-feira (16) após denúncia de comercialização de entorpecentes em via pública.
Ao chegarem ao local indicado, os policiais localizaram o jovem e realizaram a abordagem.
Durante a busca pessoal, foram encontrados diversos eppendorfs contendo uma substância branca com características parecidas com as da cocaína.
Diante do flagrante, o adolescente foi conduzido ao plantão policial da cidade, onde a ocorrência foi registrada.
O material ilícito foi apreendido e o jovem permaneceu à disposição da Justiça.