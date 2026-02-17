A Polícia Militar apreendeu um adolescente por tráfico de drogas no bairro Vila Bionde, em Cruzeiro.

A ação foi realizada por policiais do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), na noite desta segunda-feira (16) após denúncia de comercialização de entorpecentes em via pública.

