Um incêndio em um estabelecimento comercial mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (17), em São José dos Campos.
O chamado ocorreu por volta das 09h57 na avenida Engenheiro Francisco José Longo, em frente ao Hospital Antoninho da Rocha Marmo.
Ao chegarem ao local, os bombeiros identificaram que as chamas se concentravam em uma sala comercial de aproximadamente 10 metros quadrados, localizada nos fundos de um estacionamento.
A equipe utilizou cerca de mil litros de água na operação de extinção do fogo e rescaldo.
Não houve vítimas no incidente.
Após o controle total das chamas, o local foi vistoriado e deixado em segurança.