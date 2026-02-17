Depois de vencer a primeira no ano ao fazer 2 a 1 no Votuporanguense, fora de casa, o Burro da Central deixou de escapar o triunfo em casa contra o Monte Azul no último sábado (14), quando vencia por 3 a 1 e cedeu o empate.

O Taubaté, pressionado por ainda não ter vencido em casa nesta temporada, recebe o Santo André na noite desta quarta-feira (18), a partir das 20h, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela 11ª rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista.

No terceiro jogo sob comando do técnico Fahel Junior, o time da região tem mais uma chance de vencer diante da torcida e se afastar da parte de baixo. No momento, o Taubaté está em 14º lugar, com 8 pontos um ponto e uma posição acima da zona de rebaixamento. Se não vencer logo mais, poderá até mesmo terminar a rodada na zona de degola.

Já o Santo André, que também faz campanha irregular, ao menos venceu o vice-lanterna Grêmio Prudente em casa por 1 a 0, e está com 13 pontos, em sétimo lugar. Na prática, uma vitória do Burrão logo mais tira o time do sufoco e ainda aproxima do G-8.

O treinador, que vai para o quarto jogo no comando do clube, disse nesta semana que tenta tirar o peso da cobrança em cima dos atletas. “Não vejo aqui um grupo ansioso. Se fosse, carregando este peso nas costas, não jogaria o que tem jogado. Uma equipe que entra muito pressionada, nervosa, não consegue desenvolver um bom futebol. Estou deixando eles o máximo à vontade e chamando para mim a responsabilidade, porque sou eu quem escala, quem determina a melhor estratégia”, disse.