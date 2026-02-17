O Taubaté, pressionado por ainda não ter vencido em casa nesta temporada, recebe o Santo André na noite desta quarta-feira (18), a partir das 20h, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela 11ª rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Depois de vencer a primeira no ano ao fazer 2 a 1 no Votuporanguense, fora de casa, o Burro da Central deixou de escapar o triunfo em casa contra o Monte Azul no último sábado (14), quando vencia por 3 a 1 e cedeu o empate.
No terceiro jogo sob comando do técnico Fahel Junior, o time da região tem mais uma chance de vencer diante da torcida e se afastar da parte de baixo. No momento, o Taubaté está em 14º lugar, com 8 pontos um ponto e uma posição acima da zona de rebaixamento. Se não vencer logo mais, poderá até mesmo terminar a rodada na zona de degola.
Já o Santo André, que também faz campanha irregular, ao menos venceu o vice-lanterna Grêmio Prudente em casa por 1 a 0, e está com 13 pontos, em sétimo lugar. Na prática, uma vitória do Burrão logo mais tira o time do sufoco e ainda aproxima do G-8.
O treinador, que vai para o quarto jogo no comando do clube, disse nesta semana que tenta tirar o peso da cobrança em cima dos atletas. “Não vejo aqui um grupo ansioso. Se fosse, carregando este peso nas costas, não jogaria o que tem jogado. Uma equipe que entra muito pressionada, nervosa, não consegue desenvolver um bom futebol. Estou deixando eles o máximo à vontade e chamando para mim a responsabilidade, porque sou eu quem escala, quem determina a melhor estratégia”, disse.
Para ele, o maior problema está na hora da finalização. “O que não estamos tendo é bom aproveitamento. Precisamos reverter em gols todas as chances que estão sendo criadas. Contra o Monte Azul foi fora da curva, um número absurdo de oportunidades. Foram 18 finalizações com seis chances claras de gol. Mas na fase que estamos, temos que aproveitar melhor” disse. Inclusive, o atacante Macário, com 5 gols feitos, é o artilheiro isolado da Série A-2 por enquanto.
Ficha técnica
Taubaté
Adílson Júnior; Mika, Breno, Renan Diniz e Ítalo; Wesley Fraga, Bernardo Rosa e Yamada; Maranhão, Macário e Romarinho. Técnico: Fahel Junior
Santo André
Gabriel Gasparotto; Miguel Ribeiro, Felipe Santana, Henrique Cayres e Paulo Henrique; Elvis, Ferreira e Mauro; Matheus Sacramento, Emmanuel e Daniel Davi. Técnico: Maurício Copertino
Árbitro: Gustavo Holanda Souza. Local: estádio Joaquinzão, em Taubaté. Data: quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026. Horário: 20h