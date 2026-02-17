O São José está animado e, na noite desta quarta-feira (18), recebe a Ferroviária, a partir das 20h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela 11ª rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Afinal de contas, o time da região vem de três vitórias consecutivas no torneio e ainda não perdeu desde que Jorge Castilho assumiu o comando da equipe. E, com o triunfo por 1 a 0 em casa sobre o terceiro colocado Água Santa, a Águia do Vale pulou para o quarto lugar e ficou mais perto da vaga entre os oito primeiros colocados.
Agora, terá uma ‘prova de fogo’, já que a Ferroviária está em segundo lugar, com 20 pontos, e triunfou em casa sobre o Sertãozinho por 3 a 2 no final de semana. Com um investimento de time da Série C do Campeonato Brasileiro, certamente irá dar mais trabalho para a Águia do Vale logo mais.
Contudo, o São José, se vencer a quarta seguida, ficará praticamente com a vaga engatilhada para a segunda fase. E, mesmo que perca e tudo dê errado, ao menos irá terminar mais essa rodada na zona de classificação.
Outro ponto importante a favor da Águia: o time já tem praticamente um mês de invencibilidade. O último revés aconteceu no dia 21 de janeiro, fora de casa, quando levou 2 a 1 do Osasco Sporting.
Depois, somou dois empates (um deles que derrubou o técnico Marcelo Marelli, na rodada seguinte) e quatro vitórias. Nestes seis jogos sem perder, cinco são sob o coando do novo treinador, que garantiu um novo patamar ao time da região. Agora, a diretoria aposta em um bom público nesta quarta-feira de cinzas para a equipe manter o embalo na Série A-2.
Ficha técnica
São José
Gabriel Affonso; João Ramos, Iran e Euller; Matheus Rocha, Jeferson Lima, Thomaz Carvalho, Alan Stence e Carlos Henrique; Michael Paulista e Clessione. Técnico: Jorge Castilho.
Ferroviária
Denis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Zé Vitor e Edson Lucas; Ricardinho, Alencar e Albano; Vitor Barreto, Thiago e Cantarelli. Técnico: Rogério Corrêa
Árbitra: Marianna Nanni Batalha. Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026. Horário: 20h