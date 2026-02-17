O São José está animado e, na noite desta quarta-feira (18), recebe a Ferroviária, a partir das 20h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela 11ª rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista.

Afinal de contas, o time da região vem de três vitórias consecutivas no torneio e ainda não perdeu desde que Jorge Castilho assumiu o comando da equipe. E, com o triunfo por 1 a 0 em casa sobre o terceiro colocado Água Santa, a Águia do Vale pulou para o quarto lugar e ficou mais perto da vaga entre os oito primeiros colocados.