Carnaval de Sanja chega ao último dia de programação nesta terça-feira (17), na Via Oeste, em São José dos Campos.
Em sua 4ª edição, o evento reúne milhares de foliões com trio elétrico, blocos tradicionais, DJs e shows gratuitos.
Programação
O grande destaque da noite é o cantor Salgadinho, ex-vocalista do grupo Katinguelê, que comanda o Bloco Império às 19h30.
No trio, o artista apresenta sucessos do pagode romântico dos anos 90 para encerrar a celebração.
15h – Abertura (aquecimento com DJ no trio)
15h30 – Bloco Pelados em Sanja
17h30 – Bloco FF Elétrico (Fernando e Fabiano)
19h30 – Bloco Império (Salgadinho)
As atrações são gratuitas e a classificação etária da festa é de 18 anos.