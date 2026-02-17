17 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ÚLTIMO DIA

Salgadinho encerra programação do 'Carnaval de Sanja' nesta terça

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Salgadinho se apresenta com o Bloco Império
Salgadinho se apresenta com o Bloco Império

Carnaval de Sanja chega ao último dia de programação nesta terça-feira (17), na Via Oeste, em São José dos Campos.

Em sua 4ª edição, o evento reúne milhares de foliões com trio elétrico, blocos tradicionais, DJs e shows gratuitos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Programação

O grande destaque da noite é o cantor Salgadinho, ex-vocalista do grupo Katinguelê, que comanda o Bloco Império às 19h30.

No trio, o artista apresenta sucessos do pagode romântico dos anos 90 para encerrar a celebração.

15h – Abertura (aquecimento com DJ no trio)
15h30 – Bloco Pelados em Sanja
17h30 – Bloco FF Elétrico (Fernando e Fabiano)
19h30 – Bloco Império (Salgadinho)

As atrações são gratuitas e a classificação etária da festa é de 18 anos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários