Um caso de feminicídio em Paraibuna, no Vale do Paraíba, chocou moradores na tarde desta segunda-feira (16/02). Ana Luiza Fonseca dos Santos, de 58 anos, foi encontrada morta dentro da própria residência, na região da Estrada do Espírito Santo, no bairro Vila de Fátima.

O principal investigado é o companheiro da vítima, João Lenon Alves dos Santos, de 34 anos, que não estava no local quando as equipes chegaram e é considerado foragido.

Segundo a Polícia Civil, o homem teria ligado para familiares após o crime e confessado o assassinato.

O que a Polícia Civil apura sobre o feminicídio em Paraibuna