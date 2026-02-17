Motociclista que morreu em colisão frontal na Rodovia Oswaldo Cruz foi identificado como Flávio Antônio Lopes da Silva, de 51 anos.
Ele era mecânico e, segundo apuração da reportagem, também tinha um lava-rápido em Taubaté.
O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (16/02), no km 6,9 da SP-125, e a dinâmica será confirmada após os laudos da perícia.
Na primeira apuração do caso, o boletim de ocorrência apontou colisão envolvendo um automóvel e a motocicleta, com preservação do local e acionamento da perícia.
Flávio era conhecido em Taubaté pela rotina de trabalho ligada à mecânica e ao atendimento no lava-rápido.
Amigos e conhecidos lamentaram a morte nas redes sociais após a confirmação do óbito ainda no local do acidente.
Motociclista que morreu em colisão frontal na Rodovia Oswaldo Cruz: os últimos registros nas redes
Segundo a apuração da reportagem, Flávio publicou dois stories pouco antes do acidente.
Ele aparecia em uma represa da região — pelas imagens, acredita-se que o local seja em Redenção da Serra.
Em uma das postagens, ele aparece em um jetski; na outra, fez uma foto com a represa ao fundo.
Velório e sepultamento em Taubaté
O velório de Flávio acontece nesta terça-feira (17/02), na Funerária São Benedito. O sepultamento está previsto para 16h30, no Cemitério Municipal de Taubaté.