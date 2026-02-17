Motociclista que morreu em colisão frontal na Rodovia Oswaldo Cruz foi identificado como Flávio Antônio Lopes da Silva, de 51 anos.

Ele era mecânico e, segundo apuração da reportagem, também tinha um lava-rápido em Taubaté.

O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (16/02), no km 6,9 da SP-125, e a dinâmica será confirmada após os laudos da perícia.