Um homem de 25 anos, identificado pelas iniciais V. G. S., foi baleado na cabeça na madrugada desta terça-feira (17), no bairro Santa Terezinha, em Cachoeira Paulista.
O crime ocorreu por volta de 1h20, na avenida Marginal Rio Paraíba.
Ocorrência
De acordo com testemunhas, a vítima foi abordada por dois suspeitos em uma motocicleta.
O garupa, que vestia um moletom branco, teria descido do veículo e afirmado: “é esse mesmo”, efetuando disparos de arma de fogo logo em seguida.
A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima caída em via pública com um ferimento grave na cabeça.
V. G. S. foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e levado ao Pronto-Socorro Municipal, onde permaneceu inconsciente e entubado, aguardando transferência para o Hospital de Cruzeiro.
Apreensão de Entorpecentes
Durante o atendimento médico, a equipe encontrou drogas escondidas na parte interna da bermuda da vítima.
Foram apreendidos:
- 22 porções de crack;
- 20 porções de cocaína;
- uma porção de maconha;
- R$ 28,50 em dinheiro trocado;
Investigação
A perícia técnica esteve no local e recolheu um cartucho deflagrado de calibre .380.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Lorena, e os entorpecentes foram encaminhados para análise.
A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime, que apresenta características de execução.