Um homem de 25 anos, identificado pelas iniciais V. G. S., foi baleado na cabeça na madrugada desta terça-feira (17), no bairro Santa Terezinha, em Cachoeira Paulista.

O crime ocorreu por volta de 1h20, na avenida Marginal Rio Paraíba.

Ocorrência