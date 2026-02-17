17 de fevereiro de 2026
VIOLÊNCIA

Jovem é baleado na cabeça no Vale; drogas são achadas com vítima

Por Da redação | Cachoeira Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem de 25 anos, identificado pelas iniciais V. G. S., foi baleado na cabeça na madrugada desta terça-feira (17), no bairro Santa Terezinha, em Cachoeira Paulista.

O crime ocorreu por volta de 1h20, na avenida Marginal Rio Paraíba.

Ocorrência

De acordo com testemunhas, a vítima foi abordada por dois suspeitos em uma motocicleta.

O garupa, que vestia um moletom branco, teria descido do veículo e afirmado: “é esse mesmo”, efetuando disparos de arma de fogo logo em seguida.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima caída em via pública com um ferimento grave na cabeça.

V. G. S. foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e levado ao Pronto-Socorro Municipal, onde permaneceu inconsciente e entubado, aguardando transferência para o Hospital de Cruzeiro.

Apreensão de Entorpecentes

Durante o atendimento médico, a equipe encontrou drogas escondidas na parte interna da bermuda da vítima.

Foram apreendidos:

  • 22 porções de crack;
  • 20 porções de cocaína;
  • uma porção de maconha;
  • R$ 28,50 em dinheiro trocado;

Investigação

A perícia técnica esteve no local e recolheu um cartucho deflagrado de calibre .380.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Lorena, e os entorpecentes foram encaminhados para análise.

A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime, que apresenta características de execução.

