OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
CENTRO DE SJC

Banhado: moradores denunciam falhas no solo e temem deslizamento

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
OVALE
Rachaduras no solo na região do Banhado
Rachaduras no solo na região do Banhado

Moradores e frequentadores da região central de São José dos Campos demonstram preocupação com as condições estruturais da Orla do Banhado.

Uma denúncia enviada ao OVALE  relata um possível deslizamento de solo em um trecho que margeia a ciclovia e a rua Vicente Antunes Ribeiro.

Imagens registradas no local revelam rachaduras e desníveis no piso da calçada, causando insegurança a pedestres e ciclistas que utilizam a via diariamente, além de levantar o alerta para riscos maiores em caso de chuvas intensas, comuns nesta época do ano.

"O solo abaixo está em evidente movimento de queda", alerta um morador.

A Prefeitura de São José dos Campos informou que emitirá um parecer sobre o assunto na quinta-feira (19).

