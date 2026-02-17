Moradores e frequentadores da região central de São José dos Campos demonstram preocupação com as condições estruturais da Orla do Banhado.

Uma denúncia enviada ao OVALE relata um possível deslizamento de solo em um trecho que margeia a ciclovia e a rua Vicente Antunes Ribeiro.

