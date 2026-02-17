O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite desta segunda-feira (16) para atender uma ocorrência de incêndio em veículo na Rodovia dos Tamoios (SP-099), na altura do km 22,3, em Jambeiro.
Cinco pessoas saíram ilesas da ocorrência. O carro, o asfalto e uma barreira de concreto ficaram destruídos.
O acidente
Segundo dados do Centro de Controle Multimodal, o incidente teve início às 18h08.
O condutor de um Ford Fusion, que trafegava no sentido norte, relatou que um pneu estourou, fazendo-o perder o controle da direção e colidir contra a barreira de concreto.
O automóvel foi tomado pelas chamas após colidir.
Cinco pessoas que estavam no veículo saíram ilesas, apesar da gravidade da ocorrência.
Congestionamento e danos
Para controle do fogo houve a interdição total das faixas e do acostamento no sentido norte, o que gerou um congestionamento de aproximadamente 6,7 quilômetros.
Além dos danos ao veículo, houve avarias em cerca de 100 metros quadrados de asfalto e na barreira rígida da rodovia.
O veículo foi removido para a base da Polícia Militar Rodoviária por volta das 20h, permitindo a normalização gradual do fluxo de veículos na região.