17 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
COLISÃO

Acidente na Tamoios destrói 100 m² de asfalto; 5 sobrevivem

Por Da redação | Jambeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Ford Fusion colide contra barreira e pega fogo
Ford Fusion colide contra barreira e pega fogo

O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite desta segunda-feira (16) para atender uma ocorrência de incêndio em veículo na Rodovia dos Tamoios (SP-099), na altura do km 22,3, em Jambeiro.

Cinco pessoas saíram ilesas da ocorrência. O carro, o asfalto e uma barreira de concreto ficaram destruídos.

O acidente

Segundo dados do Centro de Controle Multimodal, o incidente teve início às 18h08.

O condutor de um Ford Fusion, que trafegava no sentido norte, relatou que um pneu estourou, fazendo-o perder o controle da direção e colidir contra a barreira de concreto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O automóvel foi tomado pelas chamas após colidir.

Cinco pessoas que estavam no veículo saíram ilesas, apesar da gravidade da ocorrência. 

Congestionamento e danos

Para controle do fogo houve a interdição total das faixas e do acostamento no sentido norte, o que gerou um congestionamento de aproximadamente 6,7 quilômetros. 

Além dos danos ao veículo, houve avarias em cerca de 100 metros quadrados de asfalto e na barreira rígida da rodovia.

O veículo foi removido para a base da Polícia Militar Rodoviária por volta das 20h, permitindo a normalização gradual do fluxo de veículos na região.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários