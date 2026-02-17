O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite desta segunda-feira (16) para atender uma ocorrência de incêndio em veículo na Rodovia dos Tamoios (SP-099), na altura do km 22,3, em Jambeiro.

Cinco pessoas saíram ilesas da ocorrência. O carro, o asfalto e uma barreira de concreto ficaram destruídos.

O acidente

Segundo dados do Centro de Controle Multimodal, o incidente teve início às 18h08.