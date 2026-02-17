17 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ÚLTIMO DIA

Pamonhada de Paraibuna tem cardápio com preços a partir de R$ 5

Por Da redação | Paraibuna
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A tradicional Pamonhada de Paraibuna, no interior de São Paulo, encerra sua programação nesta terça-feira (17).

O evento, que teve início no último domingo (15), segue no Ginásio Poliesportivo da cidade com uma expectativa de fechamento com o público total de 23 mil visitantes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Além de celebrar a cultura caipira, a festa reverte  toda a renda arrecadada para as atividades assistenciais mantidas pelo Lar Vicentino.

Cardápio

O público que comparecer ao ginásio entre 9h e 16h encontrará diversas opções gastronômicas à base de milho.

A estrela da festa, a pamonha, está sendo comercializada por 14 reais, enquanto o curau e o viradinho saem por 10 reais cada.

O cardápio ainda conta com bolo de milho por 20 reais e milho cozido por 5 reais.

Programação

O evento reúne moradores e turistas em um ambiente que une a culinária típica às apresentações musicais do projeto Milhofolia.

Para este último dia de festa, a agenda de shows começa cedo com a matinê da Banda Corujinha às 10h.

Durante a tarde e a noite, o palco recebe os grupos Comturbados às 13h, Sibipiruna às 17h e, para fechar a celebração, o grupo Rio Acima às 20h30.

O ginásio fica na rua Humaitá, nº 20, Centro, Paraibuna

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários