A tradicional Pamonhada de Paraibuna, no interior de São Paulo, encerra sua programação nesta terça-feira (17).
O evento, que teve início no último domingo (15), segue no Ginásio Poliesportivo da cidade com uma expectativa de fechamento com o público total de 23 mil visitantes.
Além de celebrar a cultura caipira, a festa reverte toda a renda arrecadada para as atividades assistenciais mantidas pelo Lar Vicentino.
Cardápio
O público que comparecer ao ginásio entre 9h e 16h encontrará diversas opções gastronômicas à base de milho.
A estrela da festa, a pamonha, está sendo comercializada por 14 reais, enquanto o curau e o viradinho saem por 10 reais cada.
O cardápio ainda conta com bolo de milho por 20 reais e milho cozido por 5 reais.
Programação
O evento reúne moradores e turistas em um ambiente que une a culinária típica às apresentações musicais do projeto Milhofolia.
Para este último dia de festa, a agenda de shows começa cedo com a matinê da Banda Corujinha às 10h.
Durante a tarde e a noite, o palco recebe os grupos Comturbados às 13h, Sibipiruna às 17h e, para fechar a celebração, o grupo Rio Acima às 20h30.
O ginásio fica na rua Humaitá, nº 20, Centro, Paraibuna