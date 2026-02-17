Policiais civis de São Paulo utilizaram disfarces inusitados, como os personagens “Minions” e o vilão “Gru”, para prender quatro suspeitos durante o Carnaval entre os dias 15 e 16 de fevereiro.

A estratégia de infiltração permitiu que os agentes identificassem, de forma discreta, criminosos que aproveitavam as aglomerações para furtar celulares e traficar drogas.

