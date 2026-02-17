Policiais civis de São Paulo utilizaram disfarces inusitados, como os personagens “Minions” e o vilão “Gru”, para prender quatro suspeitos durante o Carnaval entre os dias 15 e 16 de fevereiro.
A estratégia de infiltração permitiu que os agentes identificassem, de forma discreta, criminosos que aproveitavam as aglomerações para furtar celulares e traficar drogas.
Na região da República, duas mulheres foram detidas em flagrante após furtarem o celular de um folião.
Já no bairro Santa Cecília, outra mulher foi presa com 10 aparelhos sem procedência.
No Parque do Ibirapuera, a ação resultou na prisão de um homem por tráfico, com quem foram apreendidos entorpecentes como maconha, skunk e lança-perfume, além de uma máquina de cartão e dinheiro.
Até o momento, a Operação Carnaval 2026 já registra 47 prisões e mais de 70 celulares recuperados na capital paulista.
Outras equipes também utilizaram fantasias da "Turma do Chaves" e dos "Caça-Fantasmas" em diferentes pontos da cidade para combater a criminalidade.