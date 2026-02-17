A GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba prendeu um homem por crimes de violência doméstica e ameaça contra a ex-mulher.
O caso ocorreu no domingo (15) após o suspeito ameaçar e depredar o carro dela.
Ocorrência
A vítima compareceu à delegacia ao flagrar seu ex-companheiro depredando o veículo.
Com base nas informações fornecidas, a equipe realizou buscas táticas e localizou o suspeito escondido nas imediações.
Ele foi detido e permanece à disposição da Justiça para responder pelos danos ao patrimônio e pelas ameaças proferidas contra a mulher.