17 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Inconformado, homem destrói carro da ex-companheira e é preso

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba prendeu um homem por crimes de violência doméstica e ameaça contra a ex-mulher.

O caso ocorreu no domingo (15) após o suspeito ameaçar e depredar o carro dela.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ocorrência

A vítima compareceu à delegacia ao flagrar seu ex-companheiro depredando o veículo.

Com base nas informações fornecidas, a equipe realizou buscas táticas e localizou o suspeito escondido nas imediações. 

Ele foi detido e permanece à disposição da Justiça para responder pelos danos ao patrimônio e pelas ameaças proferidas contra a mulher.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários