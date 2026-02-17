A GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba prendeu um homem por crimes de violência doméstica e ameaça contra a ex-mulher.

O caso ocorreu no domingo (15) após o suspeito ameaçar e depredar o carro dela.

