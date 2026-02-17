17 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MANDADO DE PRISÃO

SJC: procurado com pena de 23 anos a cumprir é preso

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Equipe da Gtam
Equipe da Gtam

Uma equipe do GTAM (Grupamento Tático de Apoio com Motocicletas), em patrulhamento pelos bairros de São José dos Campos na segunda-feira (16), localizou e prendeu um homem procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável.

Com 23 anos de pena a cumprir, o suspeito foi abordado pela equipe e em consulta aos sistemas, constatou-se o mandado de prisão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária e recolhido à carceragem, permanecendo à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários