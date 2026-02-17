Uma equipe do GTAM (Grupamento Tático de Apoio com Motocicletas), em patrulhamento pelos bairros de São José dos Campos na segunda-feira (16), localizou e prendeu um homem procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável.

Com 23 anos de pena a cumprir, o suspeito foi abordado pela equipe e em consulta aos sistemas, constatou-se o mandado de prisão.

