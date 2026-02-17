Um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, foi localizado e preso em Lorena, durante patrulhamento de policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

O procurado foi abordado no bairro Vila Passos, às 23h50 de domingo (15), e em consulta, constatou-se o mandado em seu desfavor.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp