17 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FORAGIDO

Condenado por homicídio é capturado pelo Baep na região

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, foi localizado e preso em Lorena, durante patrulhamento de policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

O procurado foi abordado no bairro Vila Passos, às 23h50 de domingo (15), e em consulta, constatou-se o mandado em seu desfavor.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Lorena, onde ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários