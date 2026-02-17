Um homem foi detido e posteriormente liberado por conduzir uma motocicleta clonada em Bananal.
A ação ocorreu no domingo (15), durante um bloqueio de trânsito realizado no portal da cidade, em meio às festividades de Carnaval.
Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) deram ordem de parada para revista, mas o suspeito não obedeceu e tentou fugir, trafegando pela contramão.
Ele foi alcançado e, durante a abordagem, constatou-se que a motocicleta era clonada, produto de atividade ilícita registrada na cidade de Silva Jardim (RJ).
O suspeito foi conduzido ao plantão policial e, após o registro da ocorrência, foi liberado. A motocicleta foi apreendida.