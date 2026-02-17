Um homem foi detido e posteriormente liberado por conduzir uma motocicleta clonada em Bananal.

A ação ocorreu no domingo (15), durante um bloqueio de trânsito realizado no portal da cidade, em meio às festividades de Carnaval.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp