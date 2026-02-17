17 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CARNAVAL

Homem 'fura' bloqueio de trânsito e é detido com moto clonada

Por Da redação | Bananal
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi detido e posteriormente liberado por conduzir uma motocicleta clonada em Bananal.

A ação ocorreu no domingo (15), durante um bloqueio de trânsito realizado no portal da cidade, em meio às festividades de Carnaval.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) deram ordem de parada para revista, mas o suspeito não obedeceu e tentou fugir, trafegando pela contramão.

Ele foi alcançado e, durante a abordagem, constatou-se que a motocicleta era clonada, produto de atividade ilícita registrada na cidade de Silva Jardim (RJ).

O suspeito foi conduzido ao plantão policial e, após o registro da ocorrência, foi liberado. A motocicleta foi apreendida.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários