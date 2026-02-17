Um homem condenado por tráfico de drogas, membro de facção criminosa e foragido do sistema prisional foi capturado em Ubatuba.

A ação ocorreu no domingo (15), durante patrulhamento militar preventivo no bairro Bela Vista, local conhecido pela incidência de tráfico de entorpecentes.

