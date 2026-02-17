Um homem condenado por tráfico de drogas, membro de facção criminosa e foragido do sistema prisional foi capturado em Ubatuba.
A ação ocorreu no domingo (15), durante patrulhamento militar preventivo no bairro Bela Vista, local conhecido pela incidência de tráfico de entorpecentes.
Os policiais avistaram e abordaram o suspeito e, apesar de nada ilícito ter sido localizado em busca pessoal, em consulta aos sistemas constatou-se que ele estava evadido do sistema prisional, com mandado de prisão por tráfico de drogas, conforme previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.
Diante dos fatos, ele foi conduzido algemado, devido ao receio de fuga e por integrar facção criminosa, à delegacia local, onde permaneceu à disposição da Justiça.