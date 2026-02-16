17 de fevereiro de 2026
ACIDENTE

URGENTE: Grave acidente mobiliza equipes de resgate em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Acidente na região Sul de São José dos Campos
Acidente na região Sul de São José dos Campos

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta segunda-feira (16) na Avenida Andrômeda, no bairro Bosque dos Eucaliptos, em São José dos Campos.

De acordo com informações preliminares, pelo menos dois veículos se envolveram na colisão. As circunstâncias e a causa do acidente ainda não foram oficialmente divulgadas.

A gravidade da ocorrência chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local no momento da batida. Viaturas do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para prestar socorro às possíveis vítimas.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número de pessoas feridas nem sobre o estado de saúde dos envolvidos.

Matéria em atualização.

