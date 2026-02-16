Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta segunda-feira (16) na Avenida Andrômeda, no bairro Bosque dos Eucaliptos, em São José dos Campos.

De acordo com informações preliminares, pelo menos dois veículos se envolveram na colisão. As circunstâncias e a causa do acidente ainda não foram oficialmente divulgadas.