Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta segunda-feira (16) na Avenida Andrômeda, no bairro Bosque dos Eucaliptos, em São José dos Campos.
De acordo com informações preliminares, pelo menos dois veículos se envolveram na colisão. As circunstâncias e a causa do acidente ainda não foram oficialmente divulgadas.
A gravidade da ocorrência chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local no momento da batida. Viaturas do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para prestar socorro às possíveis vítimas.
Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número de pessoas feridas nem sobre o estado de saúde dos envolvidos.
Matéria em atualização.