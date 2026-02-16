Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta segunda-feira (16) na Avenida Tancredo Neves, no bairro Jardim Americano, zona leste de São José dos Campos.

De acordo com informações preliminares, o motorista de um carro teria atingido uma jovem que estava em uma motocicleta. Após o impacto, o condutor do automóvel perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste às margens da via.