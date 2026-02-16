17 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

URGENTE: Jovem fica ferida após grave acidente em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Motorista ainda perdeu o controle
Motorista ainda perdeu o controle

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta segunda-feira (16) na Avenida Tancredo Neves, no bairro Jardim Americano, zona leste de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações preliminares, o motorista de um carro teria atingido uma jovem que estava em uma motocicleta. Após o impacto, o condutor do automóvel perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste às margens da via.

Com a força da batida, a motociclista foi arremessada ao solo, causando preocupação entre moradores e motoristas que passavam pelo local no momento do acidente.

Equipes de resgate foram acionadas e prestaram atendimento à vítima. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde do jovem.

O caso deverá ser registrado na delegacia da área para apuração das circunstâncias do acidente.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários