Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta segunda-feira (16) na Avenida Tancredo Neves, no bairro Jardim Americano, zona leste de São José dos Campos.
De acordo com informações preliminares, o motorista de um carro teria atingido uma jovem que estava em uma motocicleta. Após o impacto, o condutor do automóvel perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste às margens da via.
Com a força da batida, a motociclista foi arremessada ao solo, causando preocupação entre moradores e motoristas que passavam pelo local no momento do acidente.
Equipes de resgate foram acionadas e prestaram atendimento à vítima. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde do jovem.
O caso deverá ser registrado na delegacia da área para apuração das circunstâncias do acidente.