Dois casos de possível envenenamento de animais foram registrados entre domingo (15) e segunda-feira (16) no bairro Cecap, em Jacareí. Os episódios geraram revolta entre moradores da região.

De acordo com as informações divulgadas, um animal foi encontrado morto na manhã de domingo após ter sido envenenado. Já entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira, outro gato também apareceu morto, com indícios de envenenamento.

A denúncia foi feita pelo vereador Marcelo Dantas, que se manifestou publicamente sobre a gravidade da situação e cobrou providências. Segundo ele, casos como esses não podem ser tratados como situações isoladas e precisam ser apurados com rigor.