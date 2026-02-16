Dois casos de possível envenenamento de animais foram registrados entre domingo (15) e segunda-feira (16) no bairro Cecap, em Jacareí. Os episódios geraram revolta entre moradores da região.
De acordo com as informações divulgadas, um animal foi encontrado morto na manhã de domingo após ter sido envenenado. Já entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira, outro gato também apareceu morto, com indícios de envenenamento.
A denúncia foi feita pelo vereador Marcelo Dantas, que se manifestou publicamente sobre a gravidade da situação e cobrou providências. Segundo ele, casos como esses não podem ser tratados como situações isoladas e precisam ser apurados com rigor.
O envenenamento de animais é considerado crime de maus-tratos pela legislação brasileira, com previsão de pena de reclusão e multa, especialmente quando envolve cães e gatos.
Moradores pedem mais fiscalização e reforçam a importância de que qualquer informação seja comunicada às autoridades competentes para investigação.