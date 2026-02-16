16 de fevereiro de 2026
ACIDENTE

Carro desgovernado bate em veículo e capota em JacareÍ

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
Reprodução
Carro capotou
Carro capotou

Um veículo desgovernado colidiu contra um carro que estava estacionado na manhã desta segunda-feira (16), em frente à Casa de Ferragens Nossa Senhora de Fátima, na Avenida Alex Darque, no bairro Conjunto São Benedito, em Jacareí.

Segundo informações preliminares, após a batida o motorista perdeu o controle da direção e o veículo acabou capotando na via, chamando a atenção de moradores e comerciantes da região.

Apesar do susto e dos danos materiais registrados nos veículos envolvidos, ninguém ficou ferido.

As circunstâncias que levaram o condutor a perder o controle ainda não foram esclarecidas.

