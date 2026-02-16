Um carro pegou fogo no começo da noite desta segunda-feira (16) na Rodovia dos Tamoios, na altura do km 22, no município de Jambeiro.

De acordo com as primeiras informações, o veículo pegou fogo e explodiu em frente ao Recanto Santa Bárbara.