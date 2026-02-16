16 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INCÊNDIO

URGENTE: Carro em chamas interdita pista da Tamoios no Vale

Por Leandro Vaz | Jambeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Carro pegou fogo na rodovia
Carro pegou fogo na rodovia

Um carro pegou fogo no começo da noite desta segunda-feira (16) na Rodovia dos Tamoios, na altura do km 22, no município de Jambeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com as primeiras informações, o veículo pegou fogo e explodiu em frente ao Recanto Santa Bárbara.

Com o incidente, a pista sentido subida da serra, para quem segue do Litoral Norte em direção a São José dos Campos, precisou ser interditada.

Equipes da Artesp, da Polícia Rodoviária e de socorro foram acionadas e atuam no local para controlar a situação e garantir a segurança dos motoristas. O carro seria um Fusion.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre feridos nem sobre o que teria provocado o incêndio. As causas do ocorrido ainda deverão ser apuradas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários