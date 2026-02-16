Um carro pegou fogo no começo da noite desta segunda-feira (16) na Rodovia dos Tamoios, na altura do km 22, no município de Jambeiro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com as primeiras informações, o veículo pegou fogo e explodiu em frente ao Recanto Santa Bárbara.
Com o incidente, a pista sentido subida da serra, para quem segue do Litoral Norte em direção a São José dos Campos, precisou ser interditada.
Equipes da Artesp, da Polícia Rodoviária e de socorro foram acionadas e atuam no local para controlar a situação e garantir a segurança dos motoristas. O carro seria um Fusion.
Até o momento, não há informações confirmadas sobre feridos nem sobre o que teria provocado o incêndio. As causas do ocorrido ainda deverão ser apuradas.