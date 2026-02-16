O retorno dos desfiles das escolas de samba na Avenida do Povo, em Taubaté, foi marcado por grande público. A grande campeã do Carnaval 2026 foi a Renascer da Vila São José, que conquistou 199,7 pontos na apuração oficial.

Milhares de pessoas ocuparam grande parte da área coberta da Avenida do Povo, com capacidade para 5.900 pessoas, na noite de domingo (15) e início da madrugada de segunda-feira (16). Também houve intensa movimentação do lado de fora do espaço destinado ao público.