O retorno dos desfiles das escolas de samba na Avenida do Povo, em Taubaté, foi marcado por grande público. A grande campeã do Carnaval 2026 foi a Renascer da Vila São José, que conquistou 199,7 pontos na apuração oficial.
Milhares de pessoas ocuparam grande parte da área coberta da Avenida do Povo, com capacidade para 5.900 pessoas, na noite de domingo (15) e início da madrugada de segunda-feira (16). Também houve intensa movimentação do lado de fora do espaço destinado ao público.
Antes do início das apresentações, foi realizada a tradicional cerimônia de entrega da chave da cidade à Corte do Momo, simbolizando oficialmente a abertura da programação carnavalesca. O ato marcou o começo da festa sob o comando do Rei Momo e sua corte.
Com as cores verde, azul e branco, a Renascer levou para a avenida um enredo em homenagem à trajetória de vida do advogado e político Ary Kara José, retratado como uma figura de forte identidade popular e forte ligação com a comunidade taubateana.
Na segunda colocação, com 198,5 pontos, ficou a Império Central da Mocidade Alegre. Já a Imperatriz do Morro garantiu o terceiro lugar, somando 197 pontos.
Além do título de campeã, a Renascer da Vila São José também foi destaque no tradicional Estandarte de Ouro, vencendo nos quesitos: intérprete, comissão de frente, passista masculino e feminino, mestre-sala e porta-bandeira adulto, bateria e samba-enredo.