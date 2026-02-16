A madrugada desta segunda-feira (16) foi marcada por tumulto, som alto e registros de brigas durante a realização de um chamado “fluxo” nas imediações da Santa Casa de Ubatuba, no Litoral Norte.
Segundo relatos de moradores, a movimentação começou ainda durante a madrugada na rua Salvador Corrêa e se estendeu até depois das 5h. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram grande aglomeração de pessoas na via, veículos com som em alto volume e confusões envolvendo frequentadores do evento informal.
As imagens também registram brigas em meio à multidão, inclusive entre duas mulheres, além de dificuldades para circulação de veículos oficiais, como o caminhão da coleta de lixo.
A situação gerou preocupação especialmente por ocorrer nas proximidades da unidade hospitalar, referência para atendimentos de urgência e emergência no município. Moradores relataram sensação de insegurança, apontando ainda suposta ausência de fiscalização no momento mais crítico da madrugada.
Além do barulho excessivo, a comunidade destaca que a aglomeração compromete o direito ao descanso e pode impactar o acesso de ambulâncias e pacientes à unidade de saúde.
Até o momento, não há informações oficiais sobre intervenções policiais ou registro de ocorrências relacionadas ao evento.