Morreu em Guaratinguetá Fábio, conhecido popularmente como “Fabão Horti Frut”, comerciante tradicional da cidade. A notícia gerou comoção entre amigos, clientes e moradores da região.

Fabão era proprietário de uma quitanda localizada na avenida Ministro Salgado Filho, onde conquistou a confiança da comunidade pelo atendimento próximo e pelo trabalho dedicado ao longo dos anos.