16 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DESPEDIDA

Adeus, Fabão: morte de comerciante comove o Vale

Por Leandro Vaz | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Fabão Horti Frut
Fabão Horti Frut

Morreu em Guaratinguetá Fábio, conhecido popularmente como “Fabão Horti Frut”, comerciante tradicional da cidade. A notícia gerou comoção entre amigos, clientes e moradores da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Fabão era proprietário de uma quitanda localizada na avenida Ministro Salgado Filho, onde conquistou a confiança da comunidade pelo atendimento próximo e pelo trabalho dedicado ao longo dos anos.

Em nota divulgada nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a perda. “Que sua trajetória seja lembrada com carinho, respeito e gratidão. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos neste momento de dor”, diz a mensagem.

O velório aconteceu em Guaratinguetá e o sepultamento no Cemitério Parque das Oliveiras.

Nas redes sociais, diversas homenagens reforçaram a imagem de Fabão como uma pessoa trabalhadora e querida. “Estudamos juntos em Roseira, uma excelente pessoa, super trabalhador”, escreveu um amigo. Outro destacou. “Descanse em paz, irmão, jogamos e estudamos juntos”. Também houve manifestações de companheiros do esporte: “Um grande jogador vai fazer falta no nosso time”.

A morte de Fabão deixa familiares, amigos e clientes consternados. Ele era reconhecido não apenas pelo comércio, mas pela convivência e amizade construída ao longo dos anos na cidade.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários