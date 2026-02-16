Morreu em Guaratinguetá Fábio, conhecido popularmente como “Fabão Horti Frut”, comerciante tradicional da cidade. A notícia gerou comoção entre amigos, clientes e moradores da região.
Fabão era proprietário de uma quitanda localizada na avenida Ministro Salgado Filho, onde conquistou a confiança da comunidade pelo atendimento próximo e pelo trabalho dedicado ao longo dos anos.
Em nota divulgada nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a perda. “Que sua trajetória seja lembrada com carinho, respeito e gratidão. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos neste momento de dor”, diz a mensagem.
O velório aconteceu em Guaratinguetá e o sepultamento no Cemitério Parque das Oliveiras.
Nas redes sociais, diversas homenagens reforçaram a imagem de Fabão como uma pessoa trabalhadora e querida. “Estudamos juntos em Roseira, uma excelente pessoa, super trabalhador”, escreveu um amigo. Outro destacou. “Descanse em paz, irmão, jogamos e estudamos juntos”. Também houve manifestações de companheiros do esporte: “Um grande jogador vai fazer falta no nosso time”.
A morte de Fabão deixa familiares, amigos e clientes consternados. Ele era reconhecido não apenas pelo comércio, mas pela convivência e amizade construída ao longo dos anos na cidade.