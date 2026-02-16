16 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME BÁRBARO

Homem mata ex e o namorado dela em pousada e depois se suicida

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Casal morto na pousada
Casal morto na pousada

Um duplo homicídio seguido de suicídio foi registrado na madrugada deste domingo (15) em uma pousada às margens da BR-116, no município de Catuji, no interior de Minas Gerais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, o autor invadiu o estabelecimento armado, matou a ex-companheira e o namorado dela a tiros e, em seguida, tirou a própria vida. O caso é tratado inicialmente como crime passional.

Invasão e disparos durante a madrugada

Segundo informações da PM, o casal chegou à pousada dirigindo uma VW Saveiro Cross vermelha e alugou um quarto.

Por volta das 2h15, o suspeito entrou no local armado com um revólver, exigiu a chave do quarto onde as vítimas estavam hospedadas e obrigou o recepcionista a acompanhá-lo até o segundo andar. O funcionário foi trancado em um cômodo.

Na sequência, o homem foi até o quarto e efetuou diversos disparos contra o casal. Após os tiros, retornou à recepção, realizou a ejeção das cápsulas deflagradas e recarregou a arma. Em seguida, voltou ao quarto e atirou contra si.

Perícia confirma múltiplas perfurações

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais realizou os trabalhos técnicos no local. Foram constatadas quatro perfurações por arma de fogo na vítima feminina e cinco na vítima masculina.

A arma utilizada no crime, cápsulas deflagradas e uma munição intacta foram apreendidas.

Os três corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). O veículo usado pelo autor também foi apreendido e removido para um pátio credenciado.

Suspeito não aceitava o término

Informações colhidas com familiares e amigos indicam que o autor era ex-companheiro da mulher e que o relacionamento havia terminado há cerca de um mês.

Segundo relatos, ele não aceitava o fim da relação. A outra vítima estaria iniciando recentemente um relacionamento com ela.

A ocorrência foi registrada no sistema integrado de defesa social e encaminhada à delegacia responsável. O caso segue sob investigação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários