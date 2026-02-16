Um duplo homicídio seguido de suicídio foi registrado na madrugada deste domingo (15) em uma pousada às margens da BR-116, no município de Catuji, no interior de Minas Gerais.
De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, o autor invadiu o estabelecimento armado, matou a ex-companheira e o namorado dela a tiros e, em seguida, tirou a própria vida. O caso é tratado inicialmente como crime passional.
Invasão e disparos durante a madrugada
Segundo informações da PM, o casal chegou à pousada dirigindo uma VW Saveiro Cross vermelha e alugou um quarto.
Por volta das 2h15, o suspeito entrou no local armado com um revólver, exigiu a chave do quarto onde as vítimas estavam hospedadas e obrigou o recepcionista a acompanhá-lo até o segundo andar. O funcionário foi trancado em um cômodo.
Na sequência, o homem foi até o quarto e efetuou diversos disparos contra o casal. Após os tiros, retornou à recepção, realizou a ejeção das cápsulas deflagradas e recarregou a arma. Em seguida, voltou ao quarto e atirou contra si.
Perícia confirma múltiplas perfurações
A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais realizou os trabalhos técnicos no local. Foram constatadas quatro perfurações por arma de fogo na vítima feminina e cinco na vítima masculina.
A arma utilizada no crime, cápsulas deflagradas e uma munição intacta foram apreendidas.
Os três corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). O veículo usado pelo autor também foi apreendido e removido para um pátio credenciado.
Suspeito não aceitava o término
Informações colhidas com familiares e amigos indicam que o autor era ex-companheiro da mulher e que o relacionamento havia terminado há cerca de um mês.
Segundo relatos, ele não aceitava o fim da relação. A outra vítima estaria iniciando recentemente um relacionamento com ela.
A ocorrência foi registrada no sistema integrado de defesa social e encaminhada à delegacia responsável. O caso segue sob investigação.