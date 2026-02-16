Um duplo homicídio seguido de suicídio foi registrado na madrugada deste domingo (15) em uma pousada às margens da BR-116, no município de Catuji, no interior de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, o autor invadiu o estabelecimento armado, matou a ex-companheira e o namorado dela a tiros e, em seguida, tirou a própria vida. O caso é tratado inicialmente como crime passional.

Invasão e disparos durante a madrugada