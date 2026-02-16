O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, teve confirmada, nesta segunda-feira (16), uma lesão muscular após passar por exames médicos realizados pelo departamento de saúde do clube.
A ressonância magnética apontou uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. O problema foi identificado após o jogador apresentar desconforto muscular, o que motivou a realização do exame de imagem para diagnóstico mais preciso.
Natural de São José dos Campos, o atacante já iniciou o processo de recuperação junto à equipe de fisioterapia. O tratamento inclui protocolos de controle de dor, regeneração muscular e fortalecimento da região afetada.
O clube não informou prazo oficial para retorno aos gramados. A tendência é que a evolução clínica do atleta determine o tempo de afastamento e a liberação para atividades com bola.
Yuri Alberto segue em acompanhamento diário dos profissionais de saúde, que monitoram a resposta do músculo lesionado ao tratamento.