O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, teve confirmada, nesta segunda-feira (16), uma lesão muscular após passar por exames médicos realizados pelo departamento de saúde do clube.

A ressonância magnética apontou uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. O problema foi identificado após o jogador apresentar desconforto muscular, o que motivou a realização do exame de imagem para diagnóstico mais preciso.