Um duplo homicídio seguido de suicídio foi registrado na madrugada deste domingo (15). Um homem armado invadiu o quarto onde um casal estava hospedado, efetuou vários disparos contra as vítimas e, em seguida, tirou a própria vida. O crime mobilizou forças de segurança e deixou três pessoas mortas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu em uma pousada localizada às margens da BR-116, no município de Catuji, no Vale do Mucuri. De acordo com a Polícia Militar, o casal havia chegado ao local horas antes em uma VW Saveiro Cross vermelha e alugado um quarto.
Por volta das 2h15, o autor do crime chegou à pousada portando um revólver. Ele exigiu a chave do quarto na recepção e obrigou o funcionário a acompanhá-lo até o segundo andar. No local, o recepcionista foi trancado em um cômodo.
Em seguida, o homem entrou no quarto e efetuou diversos disparos contra o casal. Após os tiros, ele retornou à recepção, retirou as cápsulas deflagradas, recarregou a arma e voltou ao quarto, onde atirou contra si.
A perícia da Polícia Civil constatou quatro perfurações por arma de fogo no corpo da mulher e cinco no homem. A arma utilizada, as cápsulas deflagradas e uma munição intacta foram recolhidas para análise.
Informações repassadas por familiares e amigos indicam que o autor seria ex-companheiro da mulher. O relacionamento teria terminado há cerca de um mês, mas ele não teria aceitado o fim. Já o homem morto estaria iniciando recentemente um relacionamento com a vítima. O caso segue sob investigação para apurar todas as circunstâncias do crime.