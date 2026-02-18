Um duplo homicídio seguido de suicídio foi registrado na madrugada deste domingo (15). Um homem armado invadiu o quarto onde um casal estava hospedado, efetuou vários disparos contra as vítimas e, em seguida, tirou a própria vida. O crime mobilizou forças de segurança e deixou três pessoas mortas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em uma pousada localizada às margens da BR-116, no município de Catuji, no Vale do Mucuri. De acordo com a Polícia Militar, o casal havia chegado ao local horas antes em uma VW Saveiro Cross vermelha e alugado um quarto.