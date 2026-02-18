Uma mulher de 25 anos foi assassinada poucas horas após denunciar o companheiro por violência doméstica, na sexta-feira (13). A vítima havia procurado ajuda oficial e solicitado medida protetiva, mas acabou morta no mesmo dia.
O crime ocorreu na cidade de Ipirá, no Centro Norte da Bahia. A vítima foi identificada como Liliane Bastos Azevedo. Segundo as informações, ela foi esfaqueada pelo marido, Aroldo Cintra Aragão, por volta das 14h.
De acordo com o registro policial, o ataque aconteceu cerca de 12 horas após Liliane ter sido agredida e ameaçada pelo companheiro, depois de se recusar a manter relações sexuais com ele.
Durante a madrugada do mesmo dia, a vítima havia formalizado denúncia por violência doméstica por meio do site da Delegacia Virtual. Na ocasião, também solicitou medida protetiva de urgência, prevista na legislação brasileira.