Uma mulher de 25 anos foi assassinada poucas horas após denunciar o companheiro por violência doméstica, na sexta-feira (13). A vítima havia procurado ajuda oficial e solicitado medida protetiva, mas acabou morta no mesmo dia.

O crime ocorreu na cidade de Ipirá, no Centro Norte da Bahia. A vítima foi identificada como Liliane Bastos Azevedo. Segundo as informações, ela foi esfaqueada pelo marido, Aroldo Cintra Aragão, por volta das 14h.