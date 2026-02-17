O goleiro Bruno, de 41 anos, atualmente atuando no futebol amador, afirmou que pretende ingressar na política após encerrar a carreira esportiva e concluir o cumprimento da pena, previsto para terminar em 8 de janeiro de 2031. Em liberdade condicional, ele revelou planos de disputar um cargo eletivo no futuro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A declaração foi dada no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, enquanto o ex-atleta seguia viagem para uma partida. Natural de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana, ele disse que pretende iniciar a trajetória política pelo município onde nasceu.
Bruno Fernandes das Dores de Souza foi condenado em 8 de março de 2013 pela morte de Eliza Samúdio, mãe de seu filho. O corpo da modelo nunca foi localizado.
Em entrevista à Rádio Itatiaia, o goleiro afirmou que tem recebido convites de diferentes partidos, mas ainda não definiu filiação. Segundo ele, a única convicção no momento é o posicionamento ideológico, declarando que deverá seguir por uma linha política de direita.
Apesar das sinalizações, a decisão sobre candidatura ficará para depois da aposentadoria dos gramados. Questionado sobre qual cargo pretende disputar, Bruno disse que a intenção inicial é concorrer a uma vaga de vereador.: