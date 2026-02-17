O goleiro Bruno, de 41 anos, atualmente atuando no futebol amador, afirmou que pretende ingressar na política após encerrar a carreira esportiva e concluir o cumprimento da pena, previsto para terminar em 8 de janeiro de 2031. Em liberdade condicional, ele revelou planos de disputar um cargo eletivo no futuro.

A declaração foi dada no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, enquanto o ex-atleta seguia viagem para uma partida. Natural de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana, ele disse que pretende iniciar a trajetória política pelo município onde nasceu.