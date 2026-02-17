Uma corrida por aplicativo terminou em tragédia e deixou dois irmãos mortos após uma discussão com o motorista, registrada neste domingo (1º). O conflito teria começado depois que cerveja foi derramada no banco do carro durante a viagem.

O caso foi registrado em Francisco Beltrão, no Paraná. Conforme a Polícia Civil, após deixar os passageiros no destino, o condutor percebeu o dano no veículo e notou que uma bolsa havia sido esquecida no interior do automóvel. Ele retornou ao endereço para devolver o objeto e tratar sobre o prejuízo.