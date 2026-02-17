Uma corrida por aplicativo terminou em tragédia e deixou dois irmãos mortos após uma discussão com o motorista, registrada neste domingo (1º). O conflito teria começado depois que cerveja foi derramada no banco do carro durante a viagem.
O caso foi registrado em Francisco Beltrão, no Paraná. Conforme a Polícia Civil, após deixar os passageiros no destino, o condutor percebeu o dano no veículo e notou que uma bolsa havia sido esquecida no interior do automóvel. Ele retornou ao endereço para devolver o objeto e tratar sobre o prejuízo.
No reencontro, houve desentendimento seguido de agressões físicas. As investigações indicam que os irmãos estavam armados com um revólver calibre .22 e uma faca. O motorista, que portava uma pistola 9 milímetros, reagiu e efetuou disparos.
Um dos irmãos morreu ainda no local. O outro chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
Após a ocorrência, o próprio motorista acionou o socorro e permaneceu na cena. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de homicídio e porte irregular de arma de fogo, mas obteve alvará de soltura e irá responder ao processo em liberdade. A Polícia Civil continua apurando as circunstâncias do caso.