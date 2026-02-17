Dois homens morreram após um cadeirante ser empurrado do quarto andar de um prédio e, na sequência, o autor se jogar do mesmo local, na noite desta sexta-feira (13). A vítima morreu ainda no local. O suspeito chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos durante o transporte para o hospital.
O caso ocorreu em um edifício residencial no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. De acordo com a polícia, o cadeirante foi arremessado do alto do Edifício Pindorama, localizado na Rua Phaelante da Câmara, na altura do Segundo Jardim de Boa Viagem.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram o isolamento da área para os trabalhos periciais. O Instituto de Criminalística e o Instituto de Medicina Legal enviaram profissionais para a ocorrência.
A Polícia Civil instaurou inquérito e irá apurar as circunstâncias do caso, além da motivação do crime.