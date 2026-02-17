Dois homens morreram após um cadeirante ser empurrado do quarto andar de um prédio e, na sequência, o autor se jogar do mesmo local, na noite desta sexta-feira (13). A vítima morreu ainda no local. O suspeito chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos durante o transporte para o hospital.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em um edifício residencial no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. De acordo com a polícia, o cadeirante foi arremessado do alto do Edifício Pindorama, localizado na Rua Phaelante da Câmara, na altura do Segundo Jardim de Boa Viagem.