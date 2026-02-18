Um homem de 29 anos morreu após ser esfaqueado dentro de casa na noite de sábado (14). A principal suspeita do crime é a namorada dele, de 23 anos, que foi presa. A vítima chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos.
O caso foi registrado no bairro Horto, na região Leste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas pela UPA Leste após a entrada de um homem com perfurações provocadas por objeto perfurocortante. Ele apresentava lesões no tórax e na cabeça e, conforme boletim médico, sofreu parada cardiorrespiratória ao dar entrada na unidade, vindo a óbito pouco depois.
A suspeita foi localizada na casa do irmão. Aos policiais, apresentou versões contraditórias sobre o ocorrido, mas acabou confessando ter golpeado o companheiro com uma faca. Inicialmente, afirmou ter perdido o controle emocional; depois, declarou que agiu em legítima defesa.
Ela relatou ter consumido cocaína durante a noite, enquanto o namorado teria feito uso de crack. Segundo sua versão, estava com a faca nas mãos quando o homem avançou e a segurou pelo pescoço. Nesse momento, desferiu um único golpe no tórax. A lesão na cabeça, ainda conforme o relato, teria sido causada pela queda da vítima após o ferimento. Depois que ele foi socorrido, a mulher foi até a unidade de saúde para buscar informações sobre o estado dele.