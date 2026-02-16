Taubaté fechou o mês de janeiro com 244 crianças na fila de espera por uma vaga nas creches municipais.

A maior espera é para maternal 1 (123), seguida por maternal 2 (84) e berçário (37).