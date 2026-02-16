A funcionária de buffet Jennifer Rodrigues Monteiro, de 30 anos, que sofreu queimaduras graves durante uma festa de Carnaval em Mogi das Cruzes, será transferida na manhã desta terça-feira (17) para a Santa Casa de São José dos Campos, referência nacional no tratamento de queimados.
Segundo informações da família, Jennifer teve cerca de 30% do corpo atingido pelas chamas após um acidente com um réchaud durante o evento. A transferência está prevista para as 9h, por meio do sistema Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde).
Acidente aconteceu durante festa de Carnaval em Mogi
O caso ocorreu na noite de sexta-feira (13), durante o evento de Carnaval “Abre Alas”, realizado no Clube de Campo de Mogi das Cruzes, em Mogi das Cruzes.
Testemunhas relataram que houve uma combustão no momento em que o álcool era reposto no equipamento de aquecimento de alimentos (réchaud). Jennifer e outros convidados ficaram feridos, mas ela foi a mais atingida.
Em nota, o clube informou que se tratou de uma “combustão inesperada”. Já o buffet responsável pelo equipamento classificou o episódio como um “incidente pontual”, atribuindo o ocorrido a uma troca indevida de insumos e afirmando seguir protocolos rigorosos de segurança.
Família relata dor intensa e critica atendimento
Inicialmente internada na Santa Casa de Mogi das Cruzes, Jennifer será removida após apelo da família, que questiona o atendimento recebido.
Em entrevista ao portal G1, a tia da vítima, Adriana Rodrigues, afirmou que a jovem está consciente, mas enfrenta dores intensas e pede medicação para aliviar o sofrimento.
A família classifica o atendimento inicial como “superficial” e demonstra preocupação com possíveis infecções. Embora o hospital tenha informado que 31,5% do corpo foi atingido, os familiares contestam o percentual e afirmam que a gravidade pode ser maior.
Hospital de São José é referência nacional
A Unidade de Tratamento de Queimaduras da Santa Casa de São José dos Campos é considerada referência nacional em casos de alta complexidade, incluindo atendimento infantil.
A estrutura conta com equipe multidisciplinar especializada e rígido controle de infecção hospitalar, fatores que motivaram a família a buscar a transferência para São José dos Campos.