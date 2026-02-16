A funcionária de buffet Jennifer Rodrigues Monteiro, de 30 anos, que sofreu queimaduras graves durante uma festa de Carnaval em Mogi das Cruzes, será transferida na manhã desta terça-feira (17) para a Santa Casa de São José dos Campos, referência nacional no tratamento de queimados.

Segundo informações da família, Jennifer teve cerca de 30% do corpo atingido pelas chamas após um acidente com um réchaud durante o evento. A transferência está prevista para as 9h, por meio do sistema Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde).

Acidente aconteceu durante festa de Carnaval em Mogi